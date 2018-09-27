Снова вместе. Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил с днем рождения коллегу по Терминатору

В среду, 26 сентября, американская актриса, известная по роли Сары Коннор в фильмах Терминатор и Терминатор 2: Судный день Линда Хэмилтон отметила день рождения. В своем Instagram ее поздравил коллега по съемочной площадке Арнольд Шварценеггер.

«С днем рождения мою дорогую подругу Линду Хэмилтон. Она – одна из моих любимых напарниц по фильмам, настоящая крутышка и просто замечательный человек. Я невероятно рад снова с ней встретиться!», – написал Шварценеггер.

В своей публикации актер показал коллаж из двух фотографий: на первой они с Линдой Хэмилтон изображены молодыми во время съемок Терминатора, на второй – в настоящее время.

Стоит отметить, что годы берут свое, и 62-летняя Хэмилтон и 71-летний Шварценеггер заметно постарели. Но это ничуть не мешает поклонникам актеров все так же любить своих кумиров. В комментариях под фото пользователи Сети выразили свое восхищение звездами и назвали их «легендарной парой».

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