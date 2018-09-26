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Смотреть противно. Настя Каменских опубликовала пикантное фото и разозлила фолловеров

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Настя Каменских похвасталась обнаженными ягодицами
© kamenskux/Instagram

Настя Каменских похвасталась обнаженными ягодицами

Популярная украинская певица Настя Каменских, взявшая себе псевдоним NK, выложила в Instagram откровенный снимок с пляжа. Большинство поклонников артистки отреагировали на публикацию негативно.

Как оказалось, сейчас Настя Каменских вместе с Потапом и своей командой находится в Майами в рамках промо-тура новой испаноязычной песни Peligroso. Между презентациями и съемками певица не упустила возможность отдохнуть и поделилась с подписчиками фото в купальнике.

На новом снимке Каменских позирует в розовом бикини, выставив голые ягодицы.

«Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun - сразу бежишь на пляж», – подписала фото певица.

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When you have couple of hours between shooting and interviews #peligrosopromorun immediately run to the beach???? • Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж ????☀️

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако не все фолловеры артистки это оценили. По мнению многих пользователей, Настя Каменских стала слишком часто публиковать откровенные фото, и это не красит ее как личность.

«Да сколько уже можно такое выкладывать?»;

«Слишком часто делаешь откровенные снимки. Не оставляешь места для фантазии»;

«Раньше не могла Настей налюбоваться, когда она пела с Потапом. А сейчас смотреть противно, стала вульгарной и пошлой. Я разочарована»;

«Такая известная личность, неприлично делать такие фото. Вы же певица, а не модель мужского глянца»;

«Больше поделиться, очевидно, нечем...», – написали подписчики Каменских.

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