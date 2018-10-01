Скандал на Мисс Украина. Жюри назвало имя новой победительницы конкурса

19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области стала Мисс Украина 2018, вместо дисквалифицированной ранее Вероники Дидусенко.

Об этом жюри объявило во время телеверсии конкурса Мисс Украина 2018 на 1+1.

В декабре Леонила Гузь представит Украину на конкурсе красоты Мисс Мира, который в этом году пройдет в Китае на острове Хайнань.

Напомним, на прошлой неделе впервые за всю историю конкурса Мисс Украина была лишена титула его победительница, 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Организаторы заявили, что девушка нарушила официальные требования конкурса, предоставив некорректную информацию о своем семейном положении и детях.

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