Скандал на Мисс Украина. Жюри назвало имя новой победительницы конкурса

19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области стала Мисс Украина 2018, вместо дисквалифицированной ранее Вероники Дидусенко.
Об этом жюри объявило во время телеверсии конкурса Мисс Украина 2018 на 1+1.
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30.09 на 1+1 23:00 выберут новую Мисс Украина 2018!???????? . Интрига продолжается???????? #missukraine2018
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Мисс Украина-2018 Леонила Гузь @leonila.guz ♥️ Поздравляем с победой!
В декабре Леонила Гузь представит Украину на конкурсе красоты Мисс Мира, который в этом году пройдет в Китае на острове Хайнань.
Напомним, на прошлой неделе впервые за всю историю конкурса Мисс Украина была лишена титула его победительница, 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Организаторы заявили, что девушка нарушила официальные требования конкурса, предоставив некорректную информацию о своем семейном положении и детях.
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