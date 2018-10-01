На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Скандал на Мисс Украина. Жюри назвало имя новой победительницы конкурса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Скандал на Мисс Украина. Жюри назвало имя новой победительницы конкурса
Фото: leonila.guz / Instagram

19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области стала Мисс Украина 2018, вместо дисквалифицированной ранее Вероники Дидусенко.

Об этом жюри объявило во время телеверсии конкурса Мисс Украина 2018 на 1+1.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

30.09 на 1+1 23:00 выберут новую Мисс Украина 2018!???????? . Интрига продолжается???????? #missukraine2018

Публикация от Леонила Гузь (@leonila.guz)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мисс Украина-2018 Леонила Гузь @leonila.guz ♥️ Поздравляем с победой!

Публикация от Мисс Украина ???? Miss Ukraine (@missukraine_official)

В декабре Леонила Гузь представит Украину на конкурсе красоты Мисс Мира, который в этом году пройдет в Китае на острове Хайнань.

Напомним, на прошлой неделе впервые за всю историю конкурса Мисс Украина была лишена титула его победительница, 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Организаторы заявили, что девушка нарушила официальные требования конкурса, предоставив некорректную информацию о своем семейном положении и детях.  

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове