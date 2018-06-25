Синтия Никсон приняла участие в гей-прайде в Нью-Йорке

В воскресенье, 24 июня, актриса из сериала Секс в большом городе и кандидат на пост губернатора штата Нью-Йорк посетила гей-прайд в городе Большого яблока.

Шествия представителей ЛГБТ-сообщества в прошедшие выходные состоялись в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Миннеаполисе и Сиэтле. Парад в Нью-Йорке не оставила без внимания известная актриса Синтия Никсон.

Как общественный деятель и политик, Никсон активно отстаивает права ЛГБТ. К тому же, актриса сама открыто говорит о своей нетрадиционной ориентации. На прайд Синтия Никсон пришла вместе с супругой Кристин Маринони.

За несколько дней до гей-прайда Синтия Никсон также посетила конференцию Pride Place, целью которой является защита прав ЛГБТ и популяризация идеи, что человек любой сексуальной ориентации достоен уважения, принятия, толерантного отношения и любви.

Во время своего выступления актриса затронула широкий круг вопросов и популярных тем, волнующих ЛГБТ-сообщество, включая запрет конверсионной терапии, движение #MeToo и роль женщин в политике Нью-Йорка.

Допис, поширений Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) 24 Чер 2018 р. о 9:57 PDT

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