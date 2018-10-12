Шрамы украшают? Что мы знаем о свадебном платье Принцессы Евгении

Сегодня состоялась торжественная церемония бракосочетания Принцессы Евгении. Всеобщее внимание всех безусловно приковано к роскошному платью невесты.

Сколько времени Принцессе Евгении потребовалось, чтобы выбрать платье для самого главного события в ее жизни? Об этом история умалчивает. Но все уже обсуждают платье, а читатели в социальных сетях даже утверждают, что платье Принцессы Йоркской красивее и интереснее платья Меган Маркл.

Фото: epa

И так, Евгения остановила выбор на платье с пышной юбкой, длинным подолом и открытой спиной Лондонского дизайнера Питера Пилотто. Платье сшито из шелка и жаккарда. Его украшает искусная вышивка, со значимыми для Евгении символами. Это шотландский чертополох – в честь замка Балморал, где пара часто любила останавливаться. Это ирландский трилистник – он является символом семьи Принцессы. Это йоркская роза и плющ – символ дома, давшего имя паре.

Фото: epa

На ногах у Принцессы сатиновые туфли британского люксового дизайнера Charlotte Olympia.

На голове Евгении красуется тиара с изумрудами. До свадьбы ходило много слухов о том, какую тиару выберет Принцесса. Все ожидали, что ее голову будет украшать Йоркская тиара, созданная в 1986 году специально для свадьбы ее матери Сары Фергюсон. Но нет. Выбор оказалась блестящим! Тиара, которую предпочла Принцесса принадлежала ее прабабушке, Королеве-матери Елизавете I. Она инкрустирована шестью крупными изумрудами и розовыми бриллиантами, созданная ювелирным домом Boucheron в 1919 года. Дополнили образ изумрудные серьги – свадебный подарок Джека Бруксбэнка.

Фото: epa



Волосы Принцессы убраны в низкий пучок. Евгения предпочла не надевать фату. И тому есть объяснение.

Фото: epa

Ни платье, ни волосы не скрывают длинного шрама, который тянется от затылка и явственно виден на фотографиях. Оказывается, как сообщает BBC, в возрасте 12 лет внучка Королевы Великобритании перенесла серьезную операцию, чтобы исправить искривление позвоночника. Евгения решила, что не будет скрывать шрам, и таким образом отблагодарить врачей, которые помогли сохранить ей ее природную красоту и стройность, а также вдохновить всех не стеснятся своих шрамов и увечий. На своей страничке в Инстаграм несколько дней назад Принцесса опубликовала даже рентгеновский снимок своего позвоночника.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram