Щекотливая тема. Эмбер Херд вызвала волну критики в Twitter постом о мигрантах

Голливудская актриса Эмбер Херд попала под шквал критики из-за «расистского» поста в Twitter.

32-летняя актриса написала свой пост после полуночи. "Только что услышала, что в Голливуде есть контрольно-пропускной пункт Иммиграционной и таможенной полиции, в нескольких кварталах от того места, где я живу. Вам всем лучше подвозить домой своих горничных, нянь и садовников", - написала Херд.

Твит мгновенно вызвал волну критики, и обвинения в том, что является «расистским». Херд удалила свое сообщение сразу после того, как приземлилась в Париже около 8:30 утра.

Не извинившись, позже она попыталась объясниться, написав: "С такой политизацией кризиса в области прав человека трудно сделать простое заявление, которое бы не использовали как возможность отвлечь от реальных проблем. Всем сложно не чувствовать негативное влияние этого вопроса в каком-либо проявлении".

With this human rights crisis being so politicized, it is hard to make a simple statement w/out it being used to distract from the real issues. Its hard for everyone to not be negatively affected by this subject n some way. pic.twitter.com/nZ0PrMet4G