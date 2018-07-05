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Щекотливая тема. Эмбер Херд вызвала волну критики в Twitter постом о мигрантах

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Некоторые люди выступили в защиту Херд
Фото: amberheard / Instagram

Некоторые люди выступили в защиту Херд

Голливудская актриса Эмбер Херд попала под шквал критики из-за «расистского» поста в Twitter.

32-летняя актриса написала свой пост после полуночи. "Только что услышала, что в Голливуде есть контрольно-пропускной пункт Иммиграционной и таможенной полиции, в нескольких кварталах от того места, где я живу. Вам всем лучше подвозить домой своих горничных, нянь и садовников", - написала Херд.

Твит мгновенно вызвал волну критики, и обвинения в том, что является «расистским». Херд удалила свое сообщение сразу после того, как приземлилась в Париже около 8:30 утра.

Не извинившись, позже она попыталась объясниться, написав: "С такой политизацией кризиса в области прав человека трудно сделать простое заявление, которое бы не использовали как возможность отвлечь от реальных проблем. Всем сложно не чувствовать негативное влияние этого вопроса в каком-либо проявлении".

В то же время некоторые люди выступили в защиту Херд, утверждая, что она пыталась подчеркнуть несправедливые стереотипы.

 

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