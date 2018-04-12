Шансы растут. Синтия Никсон выступила за легализацию марихуаны

Актриса Синтия Никсон, которая стала известной благодаря роли Миранды в сериале Секс и город и недавно объявила о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, поддержала легализацию марихуаны.

Соответствующую позицию актриса выразила в своем видеообращении к избирателям, выложенном в среду в ее аккаунте в Twitter.

A lot of you have been asking about my position on marijuana. Here it is. pic.twitter.com/iEKLHgClFN — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 11 апреля 2018 г.

Никсон заявила, что есть «много веских причин», чтобы сделать рекреационное использование наркотиков легальным, а также искорененить расовое несоответствие между количеством арестов, связанных с марихуаной.

Актриса уточнила, что 80% жителей Нью-Йорка, арестованных за марихуану, – темнокожие или латиноамериканцы. "Мы должны перестать сажать в тюрьму людей с другим цветом кожи за то, что белые делают безнаказанно", – говорит Синтия в видео.

"Простая правда в том, что для белых людей употребление марихуаны фактически было легализовано уже давно, – добавила она. – Разве не настало время узаконить ее для всех остальных?"

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook