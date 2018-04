Шансы растут. Синтия Никсон выступила за легализацию марихуаны

Актриса Синтия Никсон, которая стала известной благодаря роли Миранды в сериале Секс и город и недавно объявила о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, поддержала легализацию марихуаны.

Соответствующую позицию актриса выразила в своем видеообращении к избирателям, выложенном в среду в ее аккаунте в Twitter.

A lot of you have been asking about my position on marijuana. Here it is. pic.twitter.com/iEKLHgClFN