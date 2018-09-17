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Сериал Школа покоряет Сеть: что происходит во втором сезоне

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2 сезон сериала Школа можно смотреть онлайн
© 1+1

2 сезон сериала Школа можно смотреть онлайн

В конце лета на телеканале 1+1 стартовал второй сезон украинского телесериала Школа, первый сезон которого получил большую популярность среди зрителей. 

Второй сезон нашумевшего сериала о типичных украинских школьниках и проблемах, с которыми те сталкиваются во время подросткового периода, получил название Недетские игры. Новые серии популярного телепроекта выходят в эфир на телеканале 1+1 по будням, с понедельника по четверг в 20:30.

Смотреть новые серии второго сезона Школы также можно онлайн.

Напомним, главные роли в сериале Школа играют Яна Андреева, Никита Вакулюк, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Вероника Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский и Богдан Осадчук.

Школа. Недитячі ігри. 16 серия

Школа. Недитячі ігри. 15 серия

Школа. Недитячі ігри. 14 серия

Школа. Недитячі ігри. 13 серия

Школа. Недитячі ігри. 12 серия

Школа. Недитячі ігри. 11 серия

Школа. Недитячі ігри. 10 серия

Школа. Недитячі ігри. 9 серия

Школа. Недитячі ігри. 8 серия

Школа. Недитячі ігри. 7 серия

Школа. Недитячі ігри. 6 серия

Школа. Недитячі ігри. 5 серия

Школа. Недитячі ігри. 4 серия

Школа. Недитячі ігри. 3 серия

Школа. Недитячі ігри. 2 серия

Школа. Недитячі ігри. 1 серия

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