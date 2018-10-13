Сергей Шнуров женится и продает квартиру бывшей жены - СМИ

Российские СМИ сообщили о предстоящей свадьбе солиста группы Ленинград Сергея Шнурова.

Слухи о намерении 45-летнего рок-музыканта жениться на новой избраннице спустя всего четыре месяца после развода с экс-супругой Матильдой Шнуровой появились в прессе после того, как в Сети было опубликовано видео, снятое в одном из ЗАГСов в Санкт-Петербурге.

В ролике музыкант запечатлен с новой возлюбленной во время подачи заявления.

Источники из окружения Шнурова в интервью изданию Фонтанка подтвердили информацию о его планах жениться, однако не сообщили, кто станет новой женой артиста.

Тем временем стало известно о продаже совместной квартиры Сергея и Матильды Шнуровых на набережной Крюкова канала в Петербурге. По словам консьержа, в квартире, где раньше жила семья, давно не появляется ни Сергей, ни Матильда. Соседи по квартире подтвердили, что она выставлена на продажу, однако о стоимости роскошных апартаментов ничего не известно.

Напомним, Сергей и Матильда Шнуровы поженились в 2010 году. О разрыве пары стало известно в мае 2018 года. Накануне в одном из интервью Матильда Шнурова подтвердила, что они с экс-супругом официально разведены, добавив, что раздел имущества произошел по обоюдному согласию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 11 Окт 2018 в 11:07 PDT

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