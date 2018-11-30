Счастлив принять позицию против злых людей, которые создают войны в Украине. Сергей Полунин получил российское гражданство

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин в своем Instagram опубликовал снимок своего российского паспорта.

"Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией! Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры. Правда за вами", - написал Полунин в подписи под серией фото, на которых изображен его новый паспорт.

На первом снимке указано, что Полунин родился в Херсоне в 1989 году. Судя по фото, российский паспорт танцовщик получил месяц назад – 29 октября 2018 года.

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