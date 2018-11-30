Счастлив принять позицию против злых людей, которые создают войны в Украине. Сергей Полунин получил российское гражданство

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин в своем Instagram опубликовал снимок своего российского паспорта.
"Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией! Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры. Правда за вами", - написал Полунин в подписи под серией фото, на которых изображен его новый паспорт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
На первом снимке указано, что Полунин родился в Херсоне в 1989 году. Судя по фото, российский паспорт танцовщик получил месяц назад – 29 октября 2018 года.
Читайте также:
- Моя поддержка России. Сергей Полунин опубликовал новое фото татуировки с портретом Путина
- "Спасибо Владимиру". Сергей Полунин опубликовал фото татуировки с изображением Путина
- Ему взломали инстаграм? Сергей Полунин опубликовал фото Путина и пообещал "защищать его своей энергией и любовью"
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования