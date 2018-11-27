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Моя поддержка России. Сергей Полунин опубликовал новое фото татуировки с портретом Путина

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Моя поддержка России. Сергей Полунин опубликовал новое фото татуировки с портретом Путина
Фото: @sergeipolunin / Instagram

Украинский танцовщик Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram новое фото татуировки портрета президента России Владимира Путина на груди.

«Добро должно быть такое же агрессивное как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», - подписал Полунин опубликованный снимок.

В отличие от прошлого фото, где также была сфотографирована рука танцовщика с давней татуировкой украинского тризуба, на новом снимке Полунин держит у объектива кулак с изображением татуировки российского герба.

Пост Полунина снова вызвал жаркие споры среди его подписчиков, а также негодование земляков. «Чтобы отличиться, выразить протест и сохранить статус бунтаря не обязательно быть конченным идиотом, если что. Можно долго к подобному относиться с пониманием, но ни один адекватный фанат не сможет перенести такое умственное падение. Стыд и позор, обесценивание понятия любви, света, правды и чести….Отвратительно, мерзко и унизительно. Надо ж было так обосраться, Сережа», - пишет в своем комментарии под постом диджей Анастасия Топольская.

Многие пользователи напоминают Полунину о новом витке российской агрессии 25 ноября в Керченском проливе, когда Россия обстреляла и захватила три украинских судна и их команды.

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