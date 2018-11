Ему взломали инстаграм? Сергей Полунин опубликовал фото Путина и пообещал "защищать его своей энергией и любовью"

Сергей Полунин на своей официальной страничке в Инстаграм опубликовал портрет Владимира Путина и написал, что всегда будет защищать Владимира "своей энергией и любовью".

Сегодня ночью, 20 ноября, на официальной страничке украинского танцовщика с мировым именем, актера появилась публикация с портретом Владимира Путина и подписью на двух языках – английском и русском. В ней он поблагодарил своих подписчиков за поздравления с днем рождения и сообщил, что направляет все добрые пожелания в адрес Владимира, поскольку в некоторых частях мира к нему относятся несправедливо, а это неправильно.

Также он сообщил, что, когда был ребенком, видел во Владимире свет и видит его сейчас. И добавил, что будет всегда защищать его своей энергией и любовью.

На 11-00 утра публикация набрала более 5500 лайков и больше 1000 комментариев.

Один из пользователей, оставивших комментарий, украинский телеведущий и журналист Анатолий Анатолич: «Сергей, вы пишите об убийце и одном из последних тиранов на земле. О человеке, который пытается сохранить тоталитарный режим, поддерживающий гонение ЛГБТ и просто преследущий непокорных. Учитывая что у Вас тризуб на руке, вас могли бы просто посадить за это. Назвали бы националистом и терористом. Путин - монстр».

Его поддержали другие комментаторы: «Дно», «Сергій, я не розумію. Ви ж українець!!! Ця людина масово вбиває, знищує Ваш народ!!! Що Ви пишете??? Дуже розчарована в Вас, я думала Ви розумна людина», «Я надеюсь ???? что это скорпионский сарказм», «Это какая - то шутка? Если так, то она очень неудачная»; «Сергей, вы великий танцовщик. С днем рождения! Вы имеете право на свое мнение. Но лучше бы вам откликнуться на день памяти незабвенной этуали Майи Плисецкой, которую сейчас вспоминает весь балетный мир... С уважением к вам!»

У поста оказалось немало сторонников: «Дорогой Сергей, с днем ​​рождения! Вы знаете, я так восхищаюсь вами, и я большой поклонник. Я хочу поддержать Путина - он сильный и могущественный лидер и делает хорошие вещи, но я тоже хочу верить в любовь, ведь мы все люди. Я понимаю, что Путин чувствует себя как-то под угрозой со стороны людей, которые испытывают глубокую любовь к другим людям, как я, - сильные чувства привлекательности к красоте мужественности и мужской фигуры - почему Путин ненавидит геев? Или это сфабриковано? Я знаю, что российские геи находятся под постоянной угрозой»; «Умничка»;

Есть пользователи, которые усомнились в подлинности публикации: «Hackers! I’ll never believe this was Sergei! Free Sergei!»; «What’s going on», «i dont know anything about him except that hes a dancer, but you said you doubted he was hacked and i explained why he was probably hacked ¯\_(ツ)_/¯».

