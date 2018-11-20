Ему взломали инстаграм? Сергей Полунин опубликовал фото Путина и пообещал "защищать его своей энергией и любовью"

Сергей Полунин на своей официальной страничке в Инстаграм опубликовал портрет Владимира Путина и написал, что всегда будет защищать Владимира "своей энергией и любовью".
Сегодня ночью, 20 ноября, на официальной страничке украинского танцовщика с мировым именем, актера появилась публикация с портретом Владимира Путина и подписью на двух языках – английском и русском. В ней он поблагодарил своих подписчиков за поздравления с днем рождения и сообщил, что направляет все добрые пожелания в адрес Владимира, поскольку в некоторых частях мира к нему относятся несправедливо, а это неправильно.
Также он сообщил, что, когда был ребенком, видел во Владимире свет и видит его сейчас. И добавил, что будет всегда защищать его своей энергией и любовью.
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Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love. Let’s treat everyone with Love that’s how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днём рождения :) Я хочу воспользоваться этим днём и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы Изменим этот мир к лучшему!
На 11-00 утра публикация набрала более 5500 лайков и больше 1000 комментариев.
Один из пользователей, оставивших комментарий, украинский телеведущий и журналист Анатолий Анатолич: «Сергей, вы пишите об убийце и одном из последних тиранов на земле. О человеке, который пытается сохранить тоталитарный режим, поддерживающий гонение ЛГБТ и просто преследущий непокорных. Учитывая что у Вас тризуб на руке, вас могли бы просто посадить за это. Назвали бы националистом и терористом. Путин - монстр».
Его поддержали другие комментаторы: «Дно», «Сергій, я не розумію. Ви ж українець!!! Ця людина масово вбиває, знищує Ваш народ!!! Що Ви пишете??? Дуже розчарована в Вас, я думала Ви розумна людина», «Я надеюсь ???? что это скорпионский сарказм», «Это какая - то шутка? Если так, то она очень неудачная»; «Сергей, вы великий танцовщик. С днем рождения! Вы имеете право на свое мнение. Но лучше бы вам откликнуться на день памяти незабвенной этуали Майи Плисецкой, которую сейчас вспоминает весь балетный мир... С уважением к вам!»
У поста оказалось немало сторонников: «Дорогой Сергей, с днем рождения! Вы знаете, я так восхищаюсь вами, и я большой поклонник. Я хочу поддержать Путина - он сильный и могущественный лидер и делает хорошие вещи, но я тоже хочу верить в любовь, ведь мы все люди. Я понимаю, что Путин чувствует себя как-то под угрозой со стороны людей, которые испытывают глубокую любовь к другим людям, как я, - сильные чувства привлекательности к красоте мужественности и мужской фигуры - почему Путин ненавидит геев? Или это сфабриковано? Я знаю, что российские геи находятся под постоянной угрозой»; «Умничка»;
Есть пользователи, которые усомнились в подлинности публикации: «Hackers! I’ll never believe this was Sergei! Free Sergei!»; «What’s going on», «i dont know anything about him except that hes a dancer, but you said you doubted he was hacked and i explained why he was probably hacked ¯\_(ツ)_/¯».
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