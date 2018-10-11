Сергей и Виктория Тигипко разводятся - СМИ

Украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится с женой Викторией.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на расписание назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области.
Согласно реестру, рассмотрение дела о расторжении брака должно было состояться сегодня, 11 октября. Планов появиться в суде у экс-супругов не было – каждый из них назначил своих представителей.
Виктория Тигипко в данный момент находится в США, где проходит обучение в Стэнфордской бизнес-школе.
«Ну вот и начался курс Influence and Negotiation Strategies Program в Stanford Graduate School of Business. Мне очень его рекомендовали! Кстати, с удивлением обнаружила, что некоторые участники здесь уже второй раз. Показательно! Похоже, меня здесь ждут хорошие новости», - написала Тигипко на своей странице в Facebook 9 октября.
Напомним, последний совместный выход в свет Сергея и Виктории Тигипко состоялся на Одесском кинофестивале.
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