Сергей и Виктория Тигипко разводятся - СМИ

Украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится с женой Викторией.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на расписание назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области.

Согласно реестру, рассмотрение дела о расторжении брака должно было состояться сегодня, 11 октября. Планов появиться в суде у экс-супругов не было – каждый из них назначил своих представителей.

Виктория Тигипко в данный момент находится в США, где проходит обучение в Стэнфордской бизнес-школе.

«Ну вот и начался курс Influence and Negotiation Strategies Program в Stanford Graduate School of Business. Мне очень его рекомендовали! Кстати, с удивлением обнаружила, что некоторые участники здесь уже второй раз. Показательно! Похоже, меня здесь ждут хорошие новости», - написала Тигипко на своей странице в Facebook 9 октября.

Напомним, последний совместный выход в свет Сергея и Виктории Тигипко состоялся на Одесском кинофестивале.

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