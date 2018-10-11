На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Сергей и Виктория Тигипко разводятся - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сергей и Виктория Тигипко решили развестись
© Facebook

Сергей и Виктория Тигипко решили развестись

Украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится с женой Викторией.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на расписание назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области.

Согласно реестру, рассмотрение дела о расторжении брака должно было состояться сегодня, 11 октября. Планов появиться в суде у экс-супругов не было – каждый из них назначил своих представителей.

Виктория Тигипко в данный момент находится в США, где проходит обучение в Стэнфордской бизнес-школе.

«Ну вот и начался курс Influence and Negotiation Strategies Program в Stanford Graduate School of Business. Мне очень его рекомендовали! Кстати, с удивлением обнаружила, что некоторые участники здесь уже второй раз. Показательно! Похоже, меня здесь ждут хорошие новости», - написала Тигипко на своей странице в Facebook 9 октября.

Напомним, последний совместный выход в свет Сергея и Виктории Тигипко состоялся на Одесском кинофестивале.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове