Семейная идиллия. Валерий Меладзе опубликовал в Instagram романтичное фото с Альбиной Джанабаевой

Известный певец Валерий Меладзе поделился с поклонниками романтическим кадром, на котором изображен со своей супругой, экс-участницей группы ВИА Гра Альбиной Джанабаевой.
На фото, сделанном во время романтического вечера на теплоходе, Меладзе и Джанабаева весело смеются, позируя в халатах:
«Всем прекрасного вечера!», - подписал снимок артист.
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Меладзе также поделился селфи, в подписи к которому признался, что всегда мечтал стать механиком на теплоходе.
«Я в своей стихии. Если бы не шоу бизнес, был бы я уже старшим механиком на теплоходе», - признался певец.
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В комментариях к снимкам пользователи Сети раскритиковали Меладзе, а также сравнили его новую жены с эс-супругой Ириной:
«Будь вы механиком, жили бы со своей первой женой и дочерями счастливо», «А я вот не понимаю, что он нашел в этой Альбине? Серая, как моль», «Когда у мужика жена царевна прекрасная, в любовницы он обязательно возьмет бабу ягу», - пишут в комментариях.
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