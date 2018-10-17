Сделала пластику и похудела. Сестра Жанны Фриске стала ее копией ради роли в фильме

Младшая сестра российской певицы Жанны Фриске, Наталья Фриске активно готовится к роли в фильме, который будет посвящен жизни и творчеству ушедшей из жизни артистки.

32-летняя Наталья накануне сообщила, что похудела на 10 килограммов и раскрыла секреты своей диеты. Так, сестра Фриске призналась, что избавиться от лишнего веса ей удалось благодаря сбалансированному питанию и посещению спортзала.

«Да, я сбросила 10 килограммов. С октября прошлого года стала активно посещать спортзал, а также сбалансированно питаться. Исключила из рациона хлеб, сладкое. В качестве поощрения раз в месяц позволяю себе вкусный бургер. Регулярно хожу на массаж. Не буду скрывать: процесс долго не сдвигался с мертвой точки, но я перетерпела этот момент. Сейчас при росте 174 см вешу 66 килограммов. Хочу вернуть прежние 62», - рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 24 Авг 2018 в 1:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 25 Июл 2018 в 12:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 20 Июн 2018 в 9:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 16 Сен 2017 в 6:32 PDT

По данным издания Вокруг.ТВ, похудеть Наталье пришлось ради роли в фильме о Жанне, съемки которого стартуют в следующем году. Кроме того, ряд российских СМИ сообщили о пластической операции, которую Наталья сделала, чтобы добиться сходства с покойной сестрой. Ранее в своем Instagram младшая сестра Фриске лично сообщила, что сделала ринопластику, добавив, что решила лечь под нож пластического хирурга по медицинским показаниям:

«У меня был сломан нос, дыхание было затруднено, нос искривлен…», - сообщила Наталья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 12 Сен 2018 в 1:48 PDT

Отметим, над сценарием картины работает друг семьи Геннадий Куркин, который еще при жизни артистки собирал материал для биографической книги о ней. По словам отца Фриске, Владимира проект пока не нашел спонсоров, однако в съемках заинтересованы не только телеканалы, но и бизнесмен, который знал певицу.

Кроме того, отмечается, что в фильме не появится Дмитрий Шепелев. Гражданский супруг Фриске и отец ее сына Платона не задействован в проекте ни как актер, ни как герой по личному желанию отца певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 24 Июн 2018 в 2:26 PDT

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Известная певица начала жаловаться на головные боли в начале июня 2013 года, вскоре после того, как родила сына Платона. 15 января 2014 года СМИ опубликовали первые сообщения о ее болезни, после чего ее близкие подтвердили, что Жанна тяжело больна - у нее была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ЖаннаФриске Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan) 26 Июн 2016 в 5:42 PDT

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