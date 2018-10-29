Счастье. Джамала показала семейную идиллию с мужем и сыном

Украинская певица Джамала опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых семейных снимков.
35-летняя звезда поделилась с поклонниками совместным фото с супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым и их сыном Эмиром-Рахманом. Снимок, на котором Джамала позирует без макияжа с сыном на руках и в объятиях супруга, был сделан в международном аэропорту Борисполь.
«Недостаточно сна, но достаточно счастья», - написала певица в подписи к кадру.
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Кроме того, сегодня Джамала опубликовала романтичное фото с мужем, поздравив его с днем рождения.
«Мы будем молить Бога, молить жизнь счастливо прожить!!! Хайрлы яшлар олсун!! Люблю. С днем рождения, моя любовь», - написала певица.
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