Счастье. Джамала показала семейную идиллию с мужем и сыном

Украинская певица Джамала опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых семейных снимков.

35-летняя звезда поделилась с поклонниками совместным фото с супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым и их сыном Эмиром-Рахманом. Снимок, на котором Джамала позирует без макияжа с сыном на руках и в объятиях супруга, был сделан в международном аэропорту Борисполь.

«Недостаточно сна, но достаточно счастья», - написала певица в подписи к кадру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Окт 2018 в 12:50 PDT

Кроме того, сегодня Джамала опубликовала романтичное фото с мужем, поздравив его с днем рождения.

«Мы будем молить Бога, молить жизнь счастливо прожить!!! Хайрлы яшлар олсун!! Люблю. С днем рождения, моя любовь», - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Окт 2018 в 11:14 PDT

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