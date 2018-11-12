Сам он кретин, а его фильмы – дрянь. Эннио Морриконе раскритиковал Квентина Тарантино, но затем отказался от своих слов

Эннио Морриконе – легендарный композитор, написавший музыку к самым главным вестернам ХХ века, и в том числе к фильму Квентина Тарантино Омерзительная восьмерка, высказался против режиссера в своем недавнем интервью немецкому Playboy, затем заявил, что не давал интервью, и привлек к разбирательству адвокатов.

В этом интервью он назвал фильмы Тарантино дрянью, а его самого кретином. Эта информация появилась в воскресенье, 11 ноября, а уже в понедельник, в комментарии The Hollywood Reporter Эннио Морриконе опроверг, что как-либо критиковал свое сотрудничество с Квентином Тарантино в интервью Playboy.

«До меня дошли слухи о том, что в немецком Playboy вышла статья, в которой нелестно высказываюсь в адрес Тарантино и кинокадемии. Так вот, я никогда не допускал никаких негативных слов в сторону киноакадемии, Квентина или его фильмов, и уж тем более не уличал его в том, что он киновор. Мой адвокат в Италии разберется в ситуации и предпримет соответствующие действия».

Как написало издание Dazed, очевидно, что сотрудничество между двумя кинематографическими иконами в Омерзительной восьмерке было не таким уж гладко, несмотря на то, что он Морриконе получил за него свой первый Оскар.

Основное замечание композитора, по-видимому, заключается в претензиях Тарантино на оригинальность сюжета: «Он просто крадет у других и объединяет в одном фильме украденное. В этом нет ничего оригинального», - говорит он, добавляя, что даже не считает его настоящим режиссером.

«Тарантино нельзя ставить в один ряд с такими великими голливудскими именами, как Джон Хьюстон, Альфред Хичкок или Билли Уайлдер. Вот они были прекрасны, а он готовит из старых продуктов».

Эннио Морриконе и Квентин Тарантино на итальянской премьере фильма Омерзительная восмерка, 2016 год

У Эннио Морриконе уже давно зуб на режиссера фильма Убить Билла. «Он вдруг звонит, и хочет, чтобы я написал музыку за несколько дней, что просто невозможно. Это меня бесит! Потому что это просто невозможно». И если здраво рассудить, то тут композитор прав, ведь ему 90 лет.

Но в целом Тарантино – не главный герой интервью Морриконе для немецкого Playboy. Композитор в нем также задал трепку Голливуду за «помпезную помпезность», за конфузы с Оскаром и всю эту дешевую мишуру», которыми, по его словам, пропитана вся Америка.

Похоже, Энни Морриконе уже достиг того возраста, когда человек не заботится о том, что подумают о его словах другие. Такой вывод сделало издание Dazed.

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