С обручальным кольцом. Новое фото Ани Лорак вызвало споры в интернете

Певица Ани Лорак опубликовала в Сети новое фото, на котором изображена со своей дочерью Софией.
Трогательный черно-белый кадр, который появился на странице звездной мамы в Instagram, послужил поводом для новой волны слухов о браке артистки с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
В частности, внимание фолловеров привлекло обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки Лорак, которое она не носила с тех пор, как в интернете появилось видео измены мужа.
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На снимке певица изображена с тем самым обручальным кольцом, которое Налчаджиоглу преподнес супруге в качестве новогоднего подарка. Именно этим кольцом в канун Нового года в 2013 году Лорак с мужем обновила свои свадебные клятвы, о чем в то время сообщила в интервью Кате Осадчей.
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Решили еще раз пожениться ????Kiev at home :)))), i love you my all, i love you my lovely sonik 2013 will be a wonderfull year .
По мнению пользователей Сети, певица таким образом опровергла слухи о разводе и подтвердила, что смогла простить измену:
«А вот уже и колечко на пальце появилось, видимо, простила», «Развода не будет», - пишут в интернете.
Напомним, ранее Лорак представила новый драматичный сингл, спев об измене мужа.
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