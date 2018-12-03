С мужчиной, которого она по-настоящему любила. В Сети опубликовано редкое фото Пугачевой

В Сети опубликовано редкое архивное фото Аллы Пугачевой, на котором она изображена со своим первым супругом Миколасом Орбакасом.
Черно-белый снимок был размещен на странице продюсера Андрея Разина в Instagram. Директор группы Ласковый май в подписи к кадру отметил, что Орбакас был единственным любимым мужчиной Пугачевой.
«Редкое фото Аллы Пугачевой и ее первого супруга Миколаса Орбакаса. Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка - дочь Кристину», - отметил Разин.
Напомним, Пугачева познакомилась с Орбакасом в Государственном училище циркового и эстрадного искусства и спустя полгода, в 1969 году вышла за него замуж. Через два года у супругов родилась дочь Кристина, однако в 1973 году пара развелась.
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