Российского танцовщика не пустили в Украину

Российского артиста балета, солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева не пустили в Украину.

Меркурьев прибыл в Одессу на поставленный им балет Крик по роману Александра Зиновьева, сообщило российское агентство ТАСС.

"Именно в Одессе расположен театр оперы и балета, где Андрей Меркурьев поставил балет Крик по роману Александра Зиновьева Иди на Голгофу. Балет шел с аншлагом все четыре года. Андрей туда регулярно прилетал, чтобы поддержать труппу", - рассказала вдова писателя Ольга Зиновьева.

"Не пропустили меня на Украину", - написал танцовщик в своем Instagram и выложил видео, как уезжает из аэропорта Одессы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Merkuriev (@merkuriev_andrey) 29 Ноя 2018 в 4:51 PST

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко по просьбе Украинской правды не подтвердил и не опроверг информацию, поскольку она является конфиденциальной Также он напомнил, что сейчас пограничники усиленно осуществляют контроль на границе.

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