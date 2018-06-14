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Родственник Кейт Спейд пожертвовал $100 тыс. на помощь страдающим от психических расстройств

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Дизайнер покончила с собой в возрасте 55 лет

Дизайнер покончила с собой в возрасте 55 лет

Шурин дизайнера Кейт Спейд, которая покончила с собой 5 июня, Дэвид Спейд пожертвовал 100 тыс. долларов на помощь людям, которые страдают от психических расстройств.

Актер и комик сделал пожертвование Национальному альянсу по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness (NAMI), пишет People.

«Больше людей страдают от проблем психического здоровья, чем мы можем думать, но никто не должен стыдиться обращаться за поддержкой», - говорит Спейд.

Также он призвал тех, кто нуждается в помощи, или знает тех, кому она необходима, обращаться на национальную горячую линию по предотвращению самоубийств.

 

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