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Робин Райт тайно вышла замуж за молодого бойфренда - СМИ

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Актриса Робин Райт обрела женское счастье

Актриса Робин Райт обрела женское счастье

Западные СМИ сообщают о вероятной тайной свадьбе 51-летней звезды сериала "Карточный домик" Робин Райт и молодого менеджера бренда Saint Laurent Климента Жиро.

Об этом журналисты стали говорить после того, как пара появилась на футбольном матче в Париже 6 марта. Фотографы запечатлели на безымянных пальцах влюбленных одинаковые кольца, очень похожие на обручальные, пишет People.

Официально представители актрисы пока и не подтвердили, и не опровергли эту информацию. Поэтому, действительно ли Робин Райт вышла замуж за Климента Жиро, можно только догадываться.

Впервые о романе Робин Райт и Климента Жиро стало известно в сентябре 2017 года, однако познакомились они еще во время Каннского кинофестиваля прошлой весной.

Напомним, в 2010 году Робин Райт официально развелась с актером Шоном Пенном, от которого родила двоих детей, а в 2015 – рассталась с актером Беном Фостером, за которого собиралась замуж.

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