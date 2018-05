Риз Уизерспун анонсировала выпуск своей первой книги

Американская актриса и продюсер, звезда фильма "Блондинка в законе" и сериала "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун объявила о выпуске своей дебютной книги.

Книга, которая называется Виски в чайной чашке (Whiskey in a Teacup), поступит в продажу 18 сентября 2018 года. Об этом актриса рассказала в своем видеообращении в Instagram.

"Эта книга о жизни на американском Юге и обо всех аспектах моей жизни: от украшения дома и семейных традиций до того, что я ем и как укладываю волосы", – комментирует Риз Уизерспун.

Актриса также подчеркнула, что название для книги она придумала, вдохновившись словами своей бабушки Дороти:

"Она всегда говорила, что южная женщина – это комбинация силы и красоты, "виски в чашке чая". Мы можем быть очень деликатными и милыми снаружи, но внутри у нас сила и огонь", – рассказывает Риз.

Отметим, что, помимо выпуска авторской книги, актриса занимается продюссированием второго сезона сериала Большая маленькая ложь, в котором снимается вместе с Николь Кидман и Мэрил Стрип, экранизирует книгу Селесты Инг Little Fires Everywhere и является одним из лидеров движения против сексуального насилия Time's Up.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями раздела НВ STYLE в Facebook