На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Репетиция Оскара. В чем пришли Николь Кидман, Эмили Блант и другие звезды

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лили Коллинз на церемонии Governors Awards 2018.
Фото: Getty Images

Лили Коллинз на церемонии Governors Awards 2018.

В Лос-Анджелесе вручили премию Governors Awards 2018. Это одна из пяти премий, которую вручает Американская киноакадемия, и главная среди них премия Оскар. Церемонию Governors Awards считают репетицией Оскара.

В этом году состоялась десятая юбилейная церемония Governors Awards, на которой традиционно вручили награды за исключительный и весомый вклад в развитие кинематографа. Статуэтки получили публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон, а также продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл.

Торжественную церемонии посетили Николь Кидман, Леди Гага, Эми Адамс, Эмма Стоун, Люпита Нионго, Хилари Суонк, Эмили Блант, Розамунд Пайк, Рейчелл Вайс и другие звезды.

Николь Кидман. Фото: Getty Images

Эмили Блант. Фото: Getty Images

Хиллари Суонк. Фото: Getty Images

Леди Гага. Фото: Getty Images

Люпита Нионго. Фото: Getty Images

Рейчелл Вайс. Фото: Getty Images

Розамунд Пайк. Фото: Getty Images

Эмма Стоун. Фото: Getty Images

Эми Адамс. Фото: Getty Images

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове