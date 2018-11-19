Репетиция Оскара. В чем пришли Николь Кидман, Эмили Блант и другие звезды

В Лос-Анджелесе вручили премию Governors Awards 2018. Это одна из пяти премий, которую вручает Американская киноакадемия, и главная среди них премия Оскар. Церемонию Governors Awards считают репетицией Оскара.
В этом году состоялась десятая юбилейная церемония Governors Awards, на которой традиционно вручили награды за исключительный и весомый вклад в развитие кинематографа. Статуэтки получили публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон, а также продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл.
Торжественную церемонии посетили Николь Кидман, Леди Гага, Эми Адамс, Эмма Стоун, Люпита Нионго, Хилари Суонк, Эмили Блант, Розамунд Пайк, Рейчелл Вайс и другие звезды.
- Читайте также:
Церемонию Оскар за заслуги в области кинематографа сократят из-за лесных пожаров в Калифорнии
Золотой глобус 2019. Дочь Идриса Эльбы назначили амбассадором церемонии
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования