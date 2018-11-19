Репетиция Оскара. В чем пришли Николь Кидман, Эмили Блант и другие звезды

В Лос-Анджелесе вручили премию Governors Awards 2018. Это одна из пяти премий, которую вручает Американская киноакадемия, и главная среди них премия Оскар. Церемонию Governors Awards считают репетицией Оскара.

В этом году состоялась десятая юбилейная церемония Governors Awards, на которой традиционно вручили награды за исключительный и весомый вклад в развитие кинематографа. Статуэтки получили публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон, а также продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл.

Торжественную церемонии посетили Николь Кидман, Леди Гага, Эми Адамс, Эмма Стоун, Люпита Нионго, Хилари Суонк, Эмили Блант, Розамунд Пайк, Рейчелл Вайс и другие звезды.

Николь Кидман. Фото: Getty Images

Эмили Блант. Фото: Getty Images

Хиллари Суонк. Фото: Getty Images

Леди Гага. Фото: Getty Images

Люпита Нионго. Фото: Getty Images

Рейчелл Вайс. Фото: Getty Images

Розамунд Пайк. Фото: Getty Images

Эмма Стоун. Фото: Getty Images

Эми Адамс. Фото: Getty Images

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook