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Рэпер Дидди в свой День рождения выпрыгнул из самолета и приземлился в имении Хью Хефнера

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Дидди поблагодарил владельцев Playboy Mansion, которые позволили ему приземлиться у них во дворе

Дидди поблагодарил владельцев Playboy Mansion, которые позволили ему приземлиться у них во дворе

Американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, необычно отпраздновал свой День рождения 4 ноября. Он решил прыгнуть с парашютом из самолета и приземлиться в имении покойного Хью Хефнера - Playboy Mansion.

Рэпер, которому исполнилось 49 лет, в своем Instagram публиковал видео подготовки к полету, а также приземления.

«Я начал думать об этом в этом году. Я хотел сделать это в Дубае. Этого не произошло, и тогда я решил, что сделаю это на день рождения», - говорит Дидди на камеру.

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Публикация от Diddy (@diddy)

В то время как ему поправляют костюм в виде униформы НАСА с нашивкой Diddy и оборудование, рэпер рассказывает о своих целях: «Я собираюсь выпрыгнуть из самолета и попытаться приземлиться на заднем дворе Playboy Mansion».

В одном из постов он также упомянул актера и рэпера Уилла Смита, который выпрыгнул из вертолета над Большим каньоном в свое 50-летие. «Я хотел сделать это, прежде чем увидел, что Уилл Смит прыгнул из самолета, - заявил Дидди. - Он определенно немного вдохновил меня, когда я увидел его прыгающего».

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Публикация от Diddy (@diddy)

Рэпер успешно приземлился на заднем дворе поместья Хефнера, где его встретила толпа родственников и друзей. "Я это сделал!!!" Спасибо моим соседям в Playboy Mansion, которые позволили мне использовать их дом для приземления", - написал Дидди.

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Публикация от BCK:Celeb Kids & More (@officialbck)

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