Рэпер Дидди в свой День рождения выпрыгнул из самолета и приземлился в имении Хью Хефнера

Дидди поблагодарил владельцев Playboy Mansion, которые позволили ему приземлиться у них во дворе

Американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, необычно отпраздновал свой День рождения 4 ноября. Он решил прыгнуть с парашютом из самолета и приземлиться в имении покойного Хью Хефнера - Playboy Mansion.

Рэпер, которому исполнилось 49 лет, в своем Instagram публиковал видео подготовки к полету, а также приземления.

«Я начал думать об этом в этом году. Я хотел сделать это в Дубае. Этого не произошло, и тогда я решил, что сделаю это на день рождения», - говорит Дидди на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diddy (@diddy) 4 Ноя 2018 в 1:11 PST

В то время как ему поправляют костюм в виде униформы НАСА с нашивкой Diddy и оборудование, рэпер рассказывает о своих целях: «Я собираюсь выпрыгнуть из самолета и попытаться приземлиться на заднем дворе Playboy Mansion».

В одном из постов он также упомянул актера и рэпера Уилла Смита, который выпрыгнул из вертолета над Большим каньоном в свое 50-летие. «Я хотел сделать это, прежде чем увидел, что Уилл Смит прыгнул из самолета, - заявил Дидди. - Он определенно немного вдохновил меня, когда я увидел его прыгающего».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diddy (@diddy) 4 Ноя 2018 в 3:30 PST

Рэпер успешно приземлился на заднем дворе поместья Хефнера, где его встретила толпа родственников и друзей. "Я это сделал!!!" Спасибо моим соседям в Playboy Mansion, которые позволили мне использовать их дом для приземления", - написал Дидди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BCK:Celeb Kids & More (@officialbck) 4 Ноя 2018 в 8:01 PST

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