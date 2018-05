Рэпер Канье Уэст заявил, что рабство темнокожих было их выбором

Американский рэпер, продюсер и дизайнер, супруг светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что порабощение темнокожих, длившееся в США в течение нескольких веков, выглядело как личный выбор этих людей.

Об этом Уэст сказал во вторник, 1 мая, в интервью развлекательному сайту TMZ:

"Когда слышишь о рабстве, которое продолжалось 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор", – отметил артист.

Продолжая высказывать свое мнение, Канье Уэст затронул проблему психологических последствиях рабства, с которыми афроамериканцы живут по сей день.

"Ментально мы находимся в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих. Как холокост – это евреи, так рабство – это темнокожие", – сказал рэпер.

Kanye West stirs up the TMZ newsroom over TRUMP, SLAVERY and FREE THOUGHT. There's A LOT more that went down ... and the fireworks are exploding on @TMZLive today. Check your local listings for show times. pic.twitter.com/jwVsJCMPiq — TMZ (@TMZ) 1 мая 2018 г.

После своих слов, прямо во время онлайн-трансляции интервью, Уэст столкнулся с гневной реакцией со стороны одного из афроамериканских сотрудников TMZ Вэна Лэйтана. Мужчина сказал, что у Канье вообще отсутствует способность мыслить.

"У тебя есть право на свое мнение, ты можешь верить во все, что хочешь, но есть факты, и за всем, что ты сейчас сказал, стоят последствия в реальном мире, в реальной жизни", – сказал Канье Уэсту Вэн Лэйтан, – "Пока ты пишешь музыку, занимаешься творчеством и живешь той жизнью, которую заслужил, нам приходится иметь дело с жизненными трудностями, с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства, которое, по твоему мнению, было выбором нашего народа".

"Я разочарован, я просто поражен, брат, и мне невероятно больно видеть, что ты превратился во что-то, что мне кажется нереальным", – добавил Лэйтан.

Также во время этого интервью Канье Уэст в очередной раз выразил свое теплое отношение к нынешнему президенту США Дональду Трампу, который ведет жесткую иммигрантскую политику и не раз позволял себе неоднозначные высказывания в сторону афроамериканцев. В частности, Уэст назвал Трампа "мой малыш" и подчеркнул, что американский президент – "один из любимых людей в мире рэпа".

Напомним, что Канье Уэст поддерживал Трампа еще во время президентской кампани в 2016 году.

После интервью Уэста изданию TMZ на артиста посыпался шквал критики в соцсетях.

"Разве это похоже на "выбор"?", – написала редакция одного из американских порталов.

"В принципе, Канье Уэст прав. Рабство было выбором. Но он забыл добавить, что это был выбор между тем, быть рабом или умереть страшной смертью".

Kanye West is actually right. Slavery was a choice. But he should have added that it was a choice between being a slave and dying a painful death. #IfSlaveryWasAChoice — Chidi Okereke (@Chydee) 2 мая 2018 г.

"Мне стыдно за Канье Уэста. Если это был способ распиарить ваш новый альбом, тогда хип-хоп мертв".

I am ashamed of Kanye West. If this is the way to hype your new album then hip hop might as well be dead ???? — Proxcey (@Proxcey) 2 мая 2018 г.

