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Рейчел МакАдамс тайно родила первенца

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Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс

Канадская актриса Рейчел МакАдамс (Дневник памяти, Бойфренд из будущего) впервые стала мамой. Рождение ребенка, как и первые месяцы беременности актрисы, оставались тайной для медиа.

Как сообщает Hollywood Pipeline, 39-летняя МакАдамс и ее 37-летний бойфренд, сценарист фильма Дорогой Джон Джейми Линден стали родителями мальчика.

Журналисты издания сфотографировали пару на прогулке вместе с первенцем.

 

 

О беременности актрисы стало известно в феврале этого года. МакАдамс старалась скрывать беременность и не выходить в свет.

Так же в тайне актриса хранит и отношения с Линденом, которые начались в 2016 году.

 

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