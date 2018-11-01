Расплакалась. Алла Пугачева удивила фанов своей внешностью в новом клипе

Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников своим образом и внешностью в новом видеоклипе своего стилиста Алишера на песню Скажи мне.
69-летняя звезда стала главной звездой нового музыкального видео стилиста на песню Скажи мне.
В кадре примадонна российской эстрады появляется в кожаной куртке-косухе, футболке с принтом и джинсах, демонстрируя стройные формы. Образ артистки дополнял яркий дарковый макияж – бардовая помада и классический smoky eye. Отметим, Пугачева исполнила в клипе драматичную роль и даже расплакалась в кадре.
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В Сети обсуждают стройные формы Пугачевой, а также восхищаются ее внешностью:
«Вау, Алла Борисовна!», «Очень похудела и помолодела», «Шикарная женщина», «Отлично выглядит», - пишут пользователи интернета.
На своей странице в Instagram Алишер выразил почтение и благодарность Пугачевой, а также отметил, что был польщен ее согласием принять участие в съемках его клипа.
«Ущипните меня! Это сон! Бог точно есть, и он меня слышит. Я мечтал с самого детства об этом и мечты иногда сбываются!!! Я не могу выразить свою благодарность в том объеме, в котором заслуживает эта Великая Женщина АЛЛА!!! Я всех еще 1000 раз поблагодарю и все расскажу, сейчас только о ней, и если бы не Алла, ничего бы не было. Спасибо Вам Алла Борисовна за эмоцию, за доброту души, открытость и веру!!! Бесконечно люблю Вас, и я счастлив что вы поддержали меня и снялись в нереально крутом клипе о нашей не простой жизни. Ради таких моментов, стоит жить», - написал он в подписи к ролику со съемок клипа.
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Alisher - Скажи мне, Алла
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