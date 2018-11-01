Расплакалась. Алла Пугачева удивила фанов своей внешностью в новом клипе

Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников своим образом и внешностью в новом видеоклипе своего стилиста Алишера на песню Скажи мне.

69-летняя звезда стала главной звездой нового музыкального видео стилиста на песню Скажи мне.

В кадре примадонна российской эстрады появляется в кожаной куртке-косухе, футболке с принтом и джинсах, демонстрируя стройные формы. Образ артистки дополнял яркий дарковый макияж – бардовая помада и классический smoky eye. Отметим, Пугачева исполнила в клипе драматичную роль и даже расплакалась в кадре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева / Alla Pugacheva (@allasuperstar) 1 Ноя 2018 в 2:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @alla_pugacheva_primadonna 1 Ноя 2018 в 3:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_citati_history) 1 Ноя 2018 в 2:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 31 Окт 2018 в 10:12 PDT

В Сети обсуждают стройные формы Пугачевой, а также восхищаются ее внешностью:

«Вау, Алла Борисовна!», «Очень похудела и помолодела», «Шикарная женщина», «Отлично выглядит», - пишут пользователи интернета.

На своей странице в Instagram Алишер выразил почтение и благодарность Пугачевой, а также отметил, что был польщен ее согласием принять участие в съемках его клипа.

«Ущипните меня! Это сон! Бог точно есть, и он меня слышит. Я мечтал с самого детства об этом и мечты иногда сбываются!!! Я не могу выразить свою благодарность в том объеме, в котором заслуживает эта Великая Женщина АЛЛА!!! Я всех еще 1000 раз поблагодарю и все расскажу, сейчас только о ней, и если бы не Алла, ничего бы не было. Спасибо Вам Алла Борисовна за эмоцию, за доброту души, открытость и веру!!! Бесконечно люблю Вас, и я счастлив что вы поддержали меня и снялись в нереально крутом клипе о нашей не простой жизни. Ради таких моментов, стоит жить», - написал он в подписи к ролику со съемок клипа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALISHER (@alishermusic) 14 Май 2018 в 4:24 PDT

Alisher - Скажи мне, Алла

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