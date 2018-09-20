Пустые девчонки. В Сети раскритиковали новый состав ВИА Гры

Известный продюсер и композитор Константин Меладзе представил обновленный состав группы ВИА Гра.
На личной странице в Instagram Меладзе опубликовал фото новых участниц поп-трио, подтвердив информацию о том, что решил не продлевать контракт с Мишей Романовой и Анастасией Кожевниковой.
Их место в группе займут 26-летняя Ольга Меганская и 22-летняя Ульяна Синецкая, которые уже приступили к репетициям и записи новых песен. Из старого состава работу в группе продолжит только Эрика Герцег, сотрудничеством с которой доволен Меладзе.
«Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз по окончании контракта я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей – Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы ВИА ГРА продолжается!», - сообщил продюсер.
В комментариях к фото ВИА Гры в новом составе поклонники раскритиковали выбор Меладзе, назвав новых участниц «пустыми»:
«Пустые девчонки. Ни харизмы, ни музыкального таланта», «Поющие трусы», «Превратились не в группу, а демонстрацию моделей», «Не зажгут», «Полный ужас», - пишут в Сети.
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