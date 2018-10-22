Проявляй эмоции. Instagram выпустил гифки с Тиной Кароль

Instagram выпустил именные гифки с украинской певицей Тиной Кароль, которые можно добавлять в видео и сториз.

Анимированные изображения со звездой доступны для всех пользователей популярного фотоприложения по запросу с именем артистки в поиске GIF.

Помимо анимированных эмоциональных картинок с Кароль, Instagram также представил эмоджи-стикеры с названиями ее песен. Стоит отметить, что звезда стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками.

Это не первая коллаборация Кароль с популярными приложениями. Ранее компания Viber представила именные стикеры с изображениями певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tinka Kartinka♥ (@_tinka_kartinka_) 21 Окт 2018 в 11:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 22 Окт 2018 в 12:24 PDT

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