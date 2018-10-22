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Проявляй эмоции. Instagram выпустил гифки с Тиной Кароль

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Кароль стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками
© Instagram

Кароль стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками

Instagram выпустил именные гифки с украинской певицей Тиной Кароль, которые можно добавлять в видео и сториз.

Анимированные изображения со звездой доступны для всех пользователей популярного фотоприложения по запросу с именем артистки в поиске GIF.

Помимо анимированных эмоциональных картинок с Кароль, Instagram также представил эмоджи-стикеры с названиями ее песен. Стоит отметить, что звезда стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками.

Это не первая коллаборация Кароль с популярными приложениями. Ранее компания Viber представила именные стикеры с изображениями певицы.

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Публикация от Tinka Kartinka♥ (@_tinka_kartinka_)

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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