Проявляй эмоции. Instagram выпустил гифки с Тиной Кароль

Instagram выпустил именные гифки с украинской певицей Тиной Кароль, которые можно добавлять в видео и сториз.
Анимированные изображения со звездой доступны для всех пользователей популярного фотоприложения по запросу с именем артистки в поиске GIF.
Помимо анимированных эмоциональных картинок с Кароль, Instagram также представил эмоджи-стикеры с названиями ее песен. Стоит отметить, что звезда стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками.
Это не первая коллаборация Кароль с популярными приложениями. Ранее компания Viber представила именные стикеры с изображениями певицы.
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