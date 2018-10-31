Продолжайте выискивать целлюлит. Оля Полякова снялась обнаженной на пляже

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова удивила фолловеров откровенными снимками.
34-летняя звезда опубликовала в Instagram два пикантных кадра, на которых позирует обнаженной на пляже на Мальдивах. В подписи к ним Полякова предложила фанам поискать на снимках целлюлит:
«А эта вам больше нра? #трусыдлятрусов продолжайте выискивать целлюлит, а я пойду поплаваю», - написала она.
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В комментариях к голым фото пользователи Сети осудили Полякову за чрезмерную откровенность, в то время как другие восхитились ее стройными формами:
«Фигура – статуэтка! Вы очень красивая», «Оля, жопой никого сейчас не удивишь», «Фуууу, какой ужас!!», «Оля, ну Вы психанули», «Это жесть», «Вообще круто! Фигура просто космос!», - разделились мнения фолловеров.
Отметим, ранее Полякова в интервью НВ рассказала, что выступлениями в Украине зарабатывает на Bentlеy и премиальный отдых на Мальдивах.
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