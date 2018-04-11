Представлен рейтинг самых уважаемых женщин и мужчин мира в 2018 году

Ежегодное исследование аналитической компании YouGov определило женщин и мужчин, которыми в этому году общественность восхищается больше всего.

Каждый год эксперты YouGov проводят масштабный международный опрос, участники которого оценивают известных личностей. В этом году исследование охватило 35 стран и более 37 тысяч респондентов. В рейтинг самых уважаемых личностей мира вошло 20 женщин и столько же мужчин.

Лидерами рейтинга стали Анджелина Джоли и Билл Гейтс. На втором месте оказались супруги Барак и Мишель Обама. Третью строчку в списке самых уважаемых женщин заняла телеведущая Опра Уинфри, а в мужском рейтинге эта позиция досталась актеру Джеки Чану.

© YouGov

Топ-20 самых уважаемых женщин мира в 2018 году выглядит так:

Анджелина Джоли Мишель Обама Опра Уинфри Королева Елизавета II Хиллари Клинтон Эмма Уотсон Малала Юсафзай Ангела Меркель Тейлор Свифт Мадонна Айшвария Рай Приянка Чопра Дипика Падуконе Галь Гадот Тереза Мэй Лю Ифей Ян Ми Фань Бинбин Чжао Вэй Элизабет Уоррен

Топ-20 самых уважаемых мужчин мира в 2018 году выглядит так:

Билл Гейтс Барак Обама Джеки Чан Си Цзиньпин Джек Ма Владимир Путин Далай-лама Нарендра Моди Амитабх Баччан Криштиану Роналду Лионель Месси Уоррен Баффет Дэвид Бекхэм Илон Маск Майкл Джордан Папа Франциск Дональд Трамп Энди Лау Реджеп Тайип Эрдоган Имран Хан

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