Представлен рейтинг самых уважаемых женщин и мужчин мира в 2018 году

Ежегодное исследование аналитической компании YouGov определило женщин и мужчин, которыми в этому году общественность восхищается больше всего.
Каждый год эксперты YouGov проводят масштабный международный опрос, участники которого оценивают известных личностей. В этом году исследование охватило 35 стран и более 37 тысяч респондентов. В рейтинг самых уважаемых личностей мира вошло 20 женщин и столько же мужчин.
Лидерами рейтинга стали Анджелина Джоли и Билл Гейтс. На втором месте оказались супруги Барак и Мишель Обама. Третью строчку в списке самых уважаемых женщин заняла телеведущая Опра Уинфри, а в мужском рейтинге эта позиция досталась актеру Джеки Чану.
Топ-20 самых уважаемых женщин мира в 2018 году выглядит так:
- Анджелина Джоли
- Мишель Обама
- Опра Уинфри
- Королева Елизавета II
- Хиллари Клинтон
- Эмма Уотсон
- Малала Юсафзай
- Ангела Меркель
- Тейлор Свифт
- Мадонна
- Айшвария Рай
- Приянка Чопра
- Дипика Падуконе
- Галь Гадот
- Тереза Мэй
- Лю Ифей
- Ян Ми
- Фань Бинбин
- Чжао Вэй
- Элизабет Уоррен
Топ-20 самых уважаемых мужчин мира в 2018 году выглядит так:
- Билл Гейтс
- Барак Обама
- Джеки Чан
- Си Цзиньпин
- Джек Ма
- Владимир Путин
- Далай-лама
- Нарендра Моди
- Амитабх Баччан
- Криштиану Роналду
- Лионель Месси
- Уоррен Баффет
- Дэвид Бекхэм
- Илон Маск
- Майкл Джордан
- Папа Франциск
- Дональд Трамп
- Энди Лау
- Реджеп Тайип Эрдоган
- Имран Хан
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