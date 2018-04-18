Потеряла друга. Умер последний корги королевы Елизаветы II

91-летняя королева Великобритании Елизавета II в отчаянии. Немного не дожив до 15 лет, умер последний остававшийся у нее пес породы корги по кличке Уиллоу.

Как передает The Telegraph, Уиллоу страдала от онкологического заболевания, и, чтобы избавить животное от страданий, собаку было решено усыпить. Пушистой любимицы королевы не стало в воскресенье, 15 апреля.

Королева Елизавета II тяжело переживала смерти всех своих домашних любимцев, но после смерти Уиллоу она просто "убита горем". Возможно, британская королева так сильно расстроилась из-за того, что Уиллоу – последнее звено, связывающее ее с родителями и напоминающее о беззаботном детстве. За всю жизнь у Елизаветы II было более 30 корги. И Уиллоу – последняя собака любимой породы Ее Величества.

Публикация от Mick (@mcvicster) 21 Апр 2017 в 12:11 PDT

Корги Уиллоу — королевский пес в 14-м поколении, она является прямым потомком собаки Сьюзан, которую принцессе Елизавете подарили на 18-летие.

Собака Уиллоу фигурирует на портрете королевы, который был написан к ее 90-летию. Также Уиллоу вместе с корги по кличке Холли, которая умерла полтора года назад, снимались в ролике, посвященном Олимпийским играм в Лондоне 2012 года. Там же появилась и их хозяйка в компании Агента 007 Дениэла Крейга.

К счастью, у королевы остались еще две собаки породы дорги — помеси корги и миниатюрных такс. Их зовут Вулкан и Кэнди.

Публикация от British Heritage Travel ???????? (@british_heritage_travel) 11 Апр 2018 в 12:04 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook