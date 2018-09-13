Потапа и Настю Каменских застукали на вечеринке за нежными объятиями

Вчера, 12 сентября, телеведущая Екатерина Осадчая устроила шумную вечеринку по случаю дня своего рождения. На празднование были приглашены многие звезды украинского шоу-бизнеса, в том числе рэпер Потап и певица Настя Каменских.

Кроме Потапа и Насти, которые после 11 лет творческой деятельности поставили свой дует на паузу, на закрытой вечеринке Осадчей также присутствовали супруг ведущей Юрий Горбунов, Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым, Олег Винник, Андре Тан, Верка Сердючка и многие другие.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ПТП❤NK (@pin_fangroup) 12 Вер 2018 р. о 2:51 PDT

Во время вечеринки гости мероприятия успели снять на видео и выложить в Сеть момент, когда Потап нежно обнимал свою бывшую коллегу по сцене Настю Каменских, а та, в свою очередь, умиленно смотрела ему в глаза. Когда человек с камеров подошел к паре ближе, те сразу же отпустили друг друга из объятий.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ПТП❤NK (@pin_fangroup) 12 Вер 2018 р. о 2:41 PDT

Отметим, что слухи о романе Потапа и Насти в Сети ходят уже давно. Например, этим летом пользователи заподозрили, что Каменских проводила свой отпуск в Италии именно с Потапом. На страницах музыкантов в Instagram были опубликованы фото с одной и той же яхты.

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