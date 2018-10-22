Постарела. Мадонну высмеяли за неудачное селфи

Американская певица Мадонна поделилась с поклонниками неудачным селфи, которое вызвало споры в Сети.

Накануне 60-летняя поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует с длинными распущенными волосами в халате розового цвета. В подписи к селфи Мадонна призналась, что очень устала:

«Доброе утро футбольная мама!», - сообщила певица, добавив в хэштегах, что «очень устала» и «слишком рано проснулась».

В комментариях к снимку фолловеры артистки отметили, что она выглядит «мрачно», а некоторые сообщили, что ее лицо выглядит осунувшимся и старым:

«Выглядит страшно», «Мрачно», «Героиня хоррора», «Ужас», «Очень сильно постарела», «Мадонна, ты не выглядишь прежней, что с тобой произошло? Ты похожа на дьявола», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 21 Окт 2018 в 12:53 PDT

Отметим, критика внешности певицы в Сети негативно влияет на репутацию и продажи продуктов ее косметического бренда MDNA Skin.

«Хоть бы отфотошопила себя, тебе же нужно косметику продавать, кто же ее купит?», «Зачем публиковать такие фото, особенно когда пытаешься сделать бизнес на своей внешности?», «Никогда не куплю крем от Мадонны, похоже, что он не эффективен», - пишут в интернете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 8 Окт 2018 в 9:40 PDT

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