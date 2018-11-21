После 20 лет брака. Роберт Де Ниро ушел от жены Грейс Хайтауэр

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр разошлись и живут отдельно после 20 лет брака.

Роберт Де Ниро ушел от своей супруги Грейс Хайтауэр спустя более 20 лет, прожитых вместе. Де Ниро, которому сейчас 75, женился на Хайтауэр, которой сейчас 63, в 1997 году, после того как они 10 лет встречались. В браке родилось двое детей – 20-летний сын Элиотт и 6-летняя дочь Хелен Грейс.

Источник, близкий к семье Де Ниро сообщил изданию People, что Роберт и Грейс разошлись и живут отдельно.

«Иногда все складывается не так, как ты надеешься или хочешь», - сообщил источник.

Пара расходится уже не первый раз. В 1999 году Де Ниро подал на развод и начал судебную тяжбу об опеке над сыном. Но Роберту и Грейс удалось уладить разногласия, и они не развелись.

В ноябре 2004 пара повторила клятвы любви и верности в присутствии таких свидетелей, как Мартин Скорсезе, Мерил Стрип, Бен Стиллер, Том Брокау и др.

Фото: EPA

Представители Де Ниро пока не дали комментариев People.

В последний раз на публике пару видели вдвоем в июне этого года на церемонии награждения Tony Awards в Нью-Йорке.

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