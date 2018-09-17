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Пошло - не значит некрасиво. Новое фото Веры Брежневой вызвало горячие споры в Сети

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Брежнева опубликовала фото в откровенном платье
© Instagram

Брежнева опубликовала фото в откровенном платье

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал горячие дискуссии в Сети.

На фото 36-летняя экс-участница группы ВИА Гра позирует в мини-платье с глубоким декольте, которое пользователи Сети сочли чрезмерно откровенным. Так, в комментариях к снимку некоторые назвали образ звезды «позором», в то время как другие восхищались ее сексуальностью.

«Позорище», «Вот что делают известность и роскошь! Какой позор!», «С каких это пор женская грудь стала позором?», «Пошло не значит некрасиво», - разошлись во мнениях пользователи Instagram.

 

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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