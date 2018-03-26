Пол Маккартни, Ким Кардашьян и другие. Знаменитости присоединились к маршу за ограничение продажи оружия

В разных городах Соединенных Штатов на выходных прошли многотысячные марши в рамках общенациональной акции Марш за наши жизни (March For Our Lives), посвященной необходимости ввести запрет на свободную продажу оружия.

Инициаторами акции выступили ученики школы Marjory Stoneman Douglas во Флориде, где 14 февраля в результате стрельбы погибли 17 человек. После этого активисты начали кампанию с требованием запретить свободную продажу оружия и ужесточить контроль за его оборотом.

К акциям в разных городах присоединились также многие знаменитости, поддержавшие идею более жесткого контроля за оружием в стране.

В частности, к маршу присоединились Пол Маккартни с супругой, Стивен Спилберг, Джордж и Амаль Клуни, Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норс Уэст, Оливия Уайлд, Леди Гага, Уиллоу и Джейден Смит, Майли Сайрус, Деми Ловато, Шарлиз Терон, Рита Ора и Шер и многие другие.

"Один из моих лучших друзей был застрелен прямо здесь, - напомнил Пол Маккартни об убийстве Джона Леннона в 1980 году. - Значит, это важно для меня".

По данным Reuters, Джордж Клуни, Опра Уинфри, Стивен Спилберг и продюсер Джеффри Катценберг пожертвовали 2 млн долларов на движение Марш за наши жизни.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 24 Мар 2018 в 4:54 PDT

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 24 Мар 2018 в 4:15 PDT

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 24 Мар 2018 в 9:15 PDT

Публикация от @cher.baranski.streep 26 Мар 2018 в 1:02 PDT

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