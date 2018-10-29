Похожи. Кристина Орбакайте опубликовала селфи с Аллой Пугачевой

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала новое селфи, на котором позирует вместе со своей мамой Аллой Пугачевой.

В подписи к снимку, накануне размещенному на личной странице 47-летней звезды в Instagram, Орбакайте сообщила, что провела воскресный день со своей мамой:

«Выходной с мамой», - написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 27 Окт 2018 в 6:20 PDT

В комментариях к снимку, который набрал свыше 250 тысяч лайков, фолловеры Орбакайте отметили поразительное сходство звездных мамы и дочки:

«Как они похожи!», «Кристина вы и ваша мама прекрасно выглядите. И стали так похожи на свою мамочку», «Одно лицо. Очень похожи», - пишут в Сети.

Напомним, ранее пользователи интернета отметили сходство Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина на совместном снимке. Селфи звездных супругов набрало почти пол миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июл 2018 в 2:08 PDT

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