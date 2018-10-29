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Похожи. Кристина Орбакайте опубликовала селфи с Аллой Пугачевой

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Орбакайте поделилась новым совместным фото с мамой
© Instagram

Орбакайте поделилась новым совместным фото с мамой

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала новое селфи, на котором позирует вместе со своей мамой Аллой Пугачевой.

В подписи к снимку, накануне размещенному на личной странице 47-летней звезды в Instagram, Орбакайте сообщила, что провела воскресный день со своей мамой:

«Выходной с мамой», - написала артистка.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

В комментариях к снимку, который набрал свыше 250 тысяч лайков, фолловеры Орбакайте отметили поразительное сходство звездных мамы и дочки:

«Как они похожи!», «Кристина вы и ваша мама прекрасно выглядите. И стали так похожи на свою мамочку», «Одно лицо. Очень похожи», - пишут в Сети.

Напомним, ранее пользователи интернета отметили сходство Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина на совместном снимке. Селфи звездных супругов набрало почти пол миллиона лайков.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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