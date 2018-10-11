Похожа на Киркорова. Ани Лорак рассмешила пользователей Сети новым образом

Украинская певица Ани Лорак продемонстрировала сценический образ, разместив на своей странице в Instagram новый снимок.

На фото Лорак позирует в бандажном мини-платье красного цвета с вышитыми на нем глазами и декором из перьев. 40-летняя звезда обратилась к поклонникам с вопросом, кем, по их мнению, был вдохновлен наряд.

«Как вы думаете, кем вдохновлен мой образ?» - написала Лорак, сопроводив пост хэштегами #queenband и #freddiemercury, намекая на культовую рок-группу Queen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 11 Окт 2018 в 12:37 PDT

Впрочем, пользователи Сети не нашли ничего общего со сценическими образами легендарного британского коллектива и в комментариях к снимку отметили, что наряд Лорак, вероятнее всего, вдохновлен творчеством ее коллеги и близкого друга Филиппа Киркорова.

«Филипп Бедросович», «Массонами?», «Филькой, кем же еще!», - пишут в комментариях к фото.

В свою очередь, другие пользователи Сети назвали платье «нарядом от сглаза» и предположили, что на его создание Лорак вдохновил страх порчи.

«Боишься порчи?», «Платье от сглаза!!!», «Неужели так боишься шаманов и колдунов, что даже платье от сглаза сшила?» - отметили в комментариях к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ani Lorak_is my_life❤ (@anilorak_is_my_life) 10 Окт 2018 в 12:29 PDT

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