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Подумай о ребенке. Беременную Регину Тодоренко осудили за танцы на каблуках

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Видео танцев беременной Регины Тодоренко набрало свыше 1,6 млн просмотров
© Instagram

Видео танцев беременной Регины Тодоренко набрало свыше 1,6 млн просмотров

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет ребенка от российского музыканта Влада Топалова, опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, продемонстрировав ритмичные танцы на каблуках.

Зажигательные танцы в босоножках на высоком тонком каблуке возмутили поклонников экс-ведущей шоу Орел и решка. В частности, 28-летнюю звезду осудили за несерьезное отношение к собственному здоровью и здоровью будущего малыша.

«Каблуки бы нужно поменять на плоскую подошву... Регина, подумай о ребенке», «На шпильках выплясывает! Мозг есть?», «Каблуки! Твое здоровье не стоит всех телевизионных шоу», - пишут в Сети.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

В свою очередь, Тодоренко поспешила успокоить фолловеров, отметив, что получила рекомендации от своего врача:

«Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять все. Как говорит врач: Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке», - сообщила звезда в подписи к видео, которое менее чем за сутки набрало свыше 1,6 млн просмотров.

Накануне Тодоренко также опубликовала романтичное селфи с Топаловым, которое всего за сутки набрало свыше 400 тысяч лайков.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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