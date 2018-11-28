Подготовка к свадьбе. Приянка Чопра опубликовала фото с родными и женихом

Приянка Чопра и ее жених Ник Джонас находятся сейчас в Индии и активно готовятся к свадьбе, которая состоится 2 декабря в Джодпуре.

На своей официальной страничке в Instagram актриса и модель опубликовала групповое фото со своими родными и друзьями. Приянка Чопра и Ник Джонас находятся в Мумбаи, где вчера провели уютный вечер с семьей и близкими друзьями. На этой вечеринке присутствовали брат Ника Джо с невестой Софи Тернер, кузина Приянки – Паринити Чопра, актриса Алия Бхатт, сценарист Муштак Шейх.

Переглянути цей допис в Instagram Friends.. family.. ❤️ Допис, поширений Priyanka Chopra (@priyankachopra) 27 Лис 2018 р. о 9:35 PST

Под постом подписчики принялись во всю поздравлять Приянку и ее жениха с предстоящей свадьбой.

Как сообщает издание NDTV, сегодня, 28 ноября, пара начала подготовку к церемонии с небольшой пуджи, один из главных обрядов в индуизме. Перед свадьбой пара еще пройдет церемонию мехенди и еще несколько церемоний. Сама свадьба пройдет в крепости Мехрангарах, а продолжится торжество во дворце Умайд-Бхаван. Церемония по христианскому обряду состоится 1 декабря, а 2 декабря пара сочетается по индуистскому обряду. Также запланировать свадебный прием для родственников в Дели – 4 декабря и праздник для родных в Мумбаи.

Напоминаем, Приянка и Ник отпраздновали День благодарения вместе с семьей Приянки в Дели.

Переглянути цей допис в Instagram Happy thanksgiving.. family.. forever.. Допис, поширений Priyanka Chopra (@priyankachopra) 22 Лис 2018 р. о 11:53 PST

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