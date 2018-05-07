Почувствуй свою власть. Рианна представила тизер коллекции сексуального белья для женщин всех форм

Певица Рианна представила тизер дебютной коллекции нижнего белья собственной марки Savage x Fenty.

За пять дней до официальной премьеры первой коллекции собственного бренда нижнего белья для женщин всех форм, 30-летняя барбадосская поп-звезда опубликовала в сети несколько откровенных кадров, продемонстрировав, каким будет «белье от Рианны», пишет Billboard.

На снимках певица позирует в сексуальных комплектах белья, корсетах, чулках и бодисьютах. Каждый из новых кадров, опубликованных на личной странице Рианны в Instagram, набрал свыше 3,5 млн лайков.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 4 Май 2018 в 10:46 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 5 Май 2018 в 10:04 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 6 Май 2018 в 10:03 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 24 Апр 2018 в 9:33 PDT

Ранее Рианна сообщила, что ее бренд создан для женщин всех форм. Певица отметила, что разрабатывала коллекцию сексуального нижнего белья, чтобы «подчеркнуть красоту женского тела, а также напомнить о власти, которым оно наделено» - вне зависимости от размера. Так, в бодипозитивную коллекцию войдут, как комплекты белья для стройных женщин, так и для обладательниц пышных форм.

«Вы просто должны уметь иногда смеяться над собой, честно. Я знаю, когда я выгляжу откровенно толстой, и знаю, когда похудела. Но я принимаю все свои формы, я люблю свое тело. Я не устроена так, как девушка Victoria's Secret. Я не идеальна, но я всегда чувствую себя красивой и уверенной в своем нижнем белье», - заявила она.

Напомним, ранее Рианна представила несколько рекламных кадров и видеоролик из кампейна Savage x Fenty, в съемках которого приняла участие plus-size модель Одри Ричи.

Дебютная коллекция бренда Savage x Fenty поступит в продажу в эту пятницу, 11 мая.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 30 Апр 2018 в 10:01 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 29 Апр 2018 в 9:57 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 1 Май 2018 в 10:10 PDT

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