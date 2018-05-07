Почувствуй свою власть. Рианна представила тизер коллекции сексуального белья для женщин всех форм

Певица Рианна представила тизер дебютной коллекции нижнего белья собственной марки Savage x Fenty.
За пять дней до официальной премьеры первой коллекции собственного бренда нижнего белья для женщин всех форм, 30-летняя барбадосская поп-звезда опубликовала в сети несколько откровенных кадров, продемонстрировав, каким будет «белье от Рианны», пишет Billboard.
На снимках певица позирует в сексуальных комплектах белья, корсетах, чулках и бодисьютах. Каждый из новых кадров, опубликованных на личной странице Рианны в Instagram, набрал свыше 3,5 млн лайков.
Ранее Рианна сообщила, что ее бренд создан для женщин всех форм. Певица отметила, что разрабатывала коллекцию сексуального нижнего белья, чтобы «подчеркнуть красоту женского тела, а также напомнить о власти, которым оно наделено» - вне зависимости от размера. Так, в бодипозитивную коллекцию войдут, как комплекты белья для стройных женщин, так и для обладательниц пышных форм.
«Вы просто должны уметь иногда смеяться над собой, честно. Я знаю, когда я выгляжу откровенно толстой, и знаю, когда похудела. Но я принимаю все свои формы, я люблю свое тело. Я не устроена так, как девушка Victoria's Secret. Я не идеальна, но я всегда чувствую себя красивой и уверенной в своем нижнем белье», - заявила она.
Напомним, ранее Рианна представила несколько рекламных кадров и видеоролик из кампейна Savage x Fenty, в съемках которого приняла участие plus-size модель Одри Ричи.
Дебютная коллекция бренда Savage x Fenty поступит в продажу в эту пятницу, 11 мая.
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