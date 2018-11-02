Почти жена. Монатик снял в новом клипе девушку, похожую на его супругу

Украинский певец Дмитрий Монатик представил видеоклип на свой новый сингл Зашивает душу.
Съемки новой музыкальной видеоистории проходили под руководством известного украинского клипмейкера Тани Муиньо в Италии – в Венеции и на озере Комо.
В частности, новую видеоработу Монатика снимали на локациях, где проходили съемки фильма Казино рояль о Джеймсе Бонде, эпизодов культовой космической саги Звездные войны, а также клипа Джона Ледженда на хит All of me.
Главную роль в романтической видеоистории исполнила модель и актриса Валерия Лахина, которая ранее появлялась на страницах мужских глянцев Playboy и Maxim. Она составила компанию Монатику, воплотив на экране образ его возлюбленной.
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Поклонники артиста отметили, что главная героиня его нового клипа похожа на его супругу Ирину Демичеву, которая также является директором его сольного проекта Monatik. Пользователи Сети отметили, что выбор актрисы на главную роль в романтическом видео не случаен, ведь свой новый хит Зашивает душу Монатик посвятил своей семье.
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«У нас получилось самое душевное видео в нашей с Вами истории, я безумно этому рад, и благодарен всей команде, которая верила и создавала вместе с нами швейную машину для души! Зашивает душу уже в мониторах. Made with love and rhythm. Благодарю невероятную команду,своих soulmates и истинных профессионалов», - написал артист на своей странице в Instagram.
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