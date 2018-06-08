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Почти Мэрилин Монро. Определена самая сексуальная женщина 2018 года

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Кейт Аптон стала самой сексуальной женщиной 2018 года
© Maxim

Кейт Аптон стала самой сексуальной женщиной 2018 года

Американский мужской глянец Maxim назвал самую сексуальную женщину 2018 года.

Ежегодный рейтинг 100 самых сексуальных женщин года Maxim Hot 100 возглавила американская модель и актриса Кейт Аптон. 26-летняя звезда украсила обложку специального номера издания, посвященного самым сексуальным представительницам шоу-бизнеса, а также снялась в откровенной фотосессии, съемки которой проходили в Израиле, в пустыне Негев.

Комментируя рейтинг, редакция мужского глянца сравнила Аптон с Мэрилин Монро, назвав ее современной версией легендарного секс-символа 50-х.

«Как и ее точная копия Мэрилин Монро, 26-летняя Аптон - сексуальная блондинка с роскошными пышными формами и очаровательной улыбкой», - отметили в издании.

В свою очередь, Аптон нескромно призналась, что звание самой сексуальной женщины годы она получила заслуженно:

«Я действительно усердно и тяжело работаю над собой. Над тем, чтобы чувствовать себя хорошо, заниматься спортом, быть сильной. Для меня первое место в рейтинге Hot 100 – маленькая награда за всю мою тяжелую работу», - говорит она.

Напомним, в прошлом году самой сексуальной женщиной года по версии Maxim была признана модель и дочь актера Стивена Болдуина, Хейли Болдуин, в то время как в 2016 году это звание редакция мужского глянца присудила супермодели Стелле Максвелл.

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