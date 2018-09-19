Пять миллионов лайков. Кендалл Дженнер похвасталась обнаженным телом в Instagram

Известная американская супермодель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян Кендалл Дженнер порадовала поклонников откровенным фото.
На своей странице в Instagram Кендалл опубликовала фото и видео в ванной, на котором видно отражение голого тела модели в зеркале.
«Это просто мой торс», – подписала публикацию Дженнер. При этом возможность комментировать данный пост модель отключила.
За сутки соблазнительный кадр набрал почти пять миллионов лайков.
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Напомним, недавно Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии известного фотографа Рассела Джеймса. Как видим, в последнее время 22-летняя топ-модель не стесняется демонстрировать свои формы.
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