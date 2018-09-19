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Пять миллионов лайков. Кендалл Дженнер похвасталась обнаженным телом в Instagram

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Кендалл Дженнер показала голое тело
© kendalljenner/Instagram

Кендалл Дженнер показала голое тело

Известная американская супермодель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян Кендалл Дженнер порадовала поклонников откровенным фото.

На своей странице в Instagram Кендалл опубликовала фото и видео в ванной, на котором видно отражение голого тела модели в зеркале.

«Это просто мой торс», – подписала публикацию Дженнер. При этом возможность комментировать данный пост модель отключила.

За сутки соблазнительный кадр набрал почти пять миллионов лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

technically this is just my torso...

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Напомним, недавно Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии известного фотографа Рассела Джеймса. Как видим, в последнее время 22-летняя топ-модель не стесняется демонстрировать свои формы.

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