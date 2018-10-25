Пишу и плачу от боли. Светлана Лобода показала фото после срочной операции

Украинская певица Светлана Лобода, которая вчера, 24 октября была экстренно прооперирована в Москве, поделилась с поклонниками фото из больницы на своей странице в Instagram.
36-летняя артистка, которая была вынуждена перенести срочную операцию из-за обструкции почки, обратилась к поклонникам со словами благодарности и извинилась перед теми, кто планировал посетить ее ближайшие концерты. Отметим, из-за проблем со здоровьем Лобода была вынуждена перенести запланированные шоу с октября на январь.
«Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все», - написала она в подписи к снимку, сделанному после операции.
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Лобода также в подробностях рассказала о состоянии своего здоровья:
«Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!», - добавила певица.
Напомним, накануне Лобода, активно гастролирующая в России, была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы. 36-летняя артистка попала в больницу прямо с репетиции. Во время танца она почувствовала резкую боль и упала в обморок на сцене.
Медики заподозрили у Лободы обструкцию почки и после обследования диагноз подтвердился, в результате чего певице потребовалась срочная операция.
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