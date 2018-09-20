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Певица Шер рассказала о непродолжительном романе с Томом Крузом

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Шер на премьере фильма Мамма Mia!

Шер на премьере фильма Мамма Mia!

72-летняя американская певица Шер призналась, что когда-то у нее был роман с голливудским актером Томом Крузом, который на 16 лет младше нее.  Об этом Шер рассказала в интервью Daily Mail.

По словам певицы, они с Томом Крузом познакомились в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу. Актеру тогда было 23 года, а Шер – 39.

Позже они встретились на приеме в Белом доме, который был посвящен дислексии. Как оказалось, и Шер, и Том Круз страдают этим заболеванием – частичным нарушением способности к овладению чтением и письмом. На почве общей болезни певица и сошлась с актером.

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Публикация от Se og Hør (@seoghoer)

«Между нами возникла необъяснимая связь», – отметила Шер, вспоминая о непродолжительных, но теплых отношениях с Томом Крузом.

В рамках интервью Шер также подчеркнула, что не разделяет приверженность Круза к саентологии.

Отметим, что и Шер, и Том Круз состояли в браке дважды: певица была замужем за музыкантами Сонни Боно и Греггом Оллманом, а актер был женат на коллегах Николь Кидман и Кэти Холмс.

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