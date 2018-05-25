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Певица Дуа Липа опубликовала в своем Instagram первые фото из Киева

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Певица выступит перед матчем команд Ливерпуль и Реал Мадрид
Фото: @dualipa / Instagram

Певица выступит перед матчем команд Ливерпуль и Реал Мадрид

Популярная британская исполнительница Дуа Липа, которая откроет финал Лиги Чемпионов на НСК Олимпийский в Киеве 26 мая, опубликовала в своем Instagram первые фотографии из Киева.

На снимках певица, которая выступит перед матчем команд Ливерпуль и Реал Мадрид, позирует на НСК Олимпийский, а также присутствует на пресс-конференции.

 

 

 

 

Напомним, в начале мая на официальной странице УЕФА в Facebook был опубликован видеоролик о звезде на церемонии открытия финала. Тогда стало известно, что приглашенной звездой стала Дуа Липа.

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, с размещения на YouTube кавер-версий песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award. В декабре 2017 года Липа заняла первое место на стриминговом сервисе Spotify среди женщин-исполнителей по числу прослушиваний пользователями из Великобритании.

 

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