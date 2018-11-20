Помолвка сорвана. Пэрис Хилтон рассталась с актером украинского происхождения

Американская актриса, светская львица и фотомодель Пэрис Хилтон рассталась с актером украинского происхождения Крисом Зилкой, с которым была помолвлена с января этого года.
Свадьба Хилтон и Зилки, которая должна была стать одним из самых ожидаемых бракосочетаний в мире селебритис, не состоится. По информации СМИ, пара недавно рассталась и расторгла помолвку. «Они расстались несколько недель назад, - сказал источник People. - Отношения двигались очень быстро, и она (Пэрис) поняла, что это неправильно».
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«Она желает ему всего наилучшего и надеется, что они останутся друзьями», - добавил источник.
Модель и актер объявили о своих отношениях в Instagram в феврале 2017 года, а в январе Зилка сделал Хилтон предложение, подарив невесте кольцо с 20-каратным бриллиантом стоимостью 2 млн долларов. Пэрис чуть ли не каждый день делилась в соцсетях нежными снимками со своим возлюбленным.
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Отметим, на данный момент из аккаунта Пэрис в Instagram исчезли снимки с Крисом.
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