Помолвка сорвана. Пэрис Хилтон рассталась с актером украинского происхождения

Американская актриса, светская львица и фотомодель Пэрис Хилтон рассталась с актером украинского происхождения Крисом Зилкой, с которым была помолвлена с января этого года.

Свадьба Хилтон и Зилки, которая должна была стать одним из самых ожидаемых бракосочетаний в мире селебритис, не состоится. По информации СМИ, пара недавно рассталась и расторгла помолвку. «Они расстались несколько недель назад, - сказал источник People. - Отношения двигались очень быстро, и она (Пэрис) поняла, что это неправильно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? Paris & Chris (@parishiltonchriszylka) 6 Мар 2017 в 2:54 PST

«Она желает ему всего наилучшего и надеется, что они останутся друзьями», - добавил источник.

Модель и актер объявили о своих отношениях в Instagram в феврале 2017 года, а в январе Зилка сделал Хилтон предложение, подарив невесте кольцо с 20-каратным бриллиантом стоимостью 2 млн долларов. Пэрис чуть ли не каждый день делилась в соцсетях нежными снимками со своим возлюбленным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? Paris & Chris (@parishiltonchriszylka) 22 Фев 2017 в 12:04 PST

Отметим, на данный момент из аккаунта Пэрис в Instagram исчезли снимки с Крисом.

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